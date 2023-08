Faustschlag ins Gesicht: 16-Jähriger auf Heimweg beraubt! Wer kennt dieses Trio?

Die drei Verdächtigen wurden von einer Überwachungskamera im Bus gefilmt. © Polizei Düsseldorf

Das Trio habe dem Jugendlichen zunächst mit einem Messer bedroht und sein Geld gefordert. Nach Angaben der Ermittler schlug einer der mutmaßlichen Täter dem 16-Jährigen dann mit der Faust ins Gesicht.

Dieser erlitt so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Tat ereignete sich bereits am 1. April 2023, am heutigen Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fotos aus einer Überwachungskamera von den drei Verdächtigen.

Sie hatten im selben Bus der Linie 722 gesessen und waren wie der 16-Jährige, der sich auf dem Weg nach Hause befand, an der Haltestelle "In den Kötten" ausgestiegen. Danach sprach das Trio den Jugendlichen an und die Situation wurde bedrohlich.