Feuer bricht in Wohnung aus, Frau befindet sich noch im Inneren

Düsseldorf – Feuerwehrleute haben am Samstagmorgen in Düsseldorf eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung gerettet.

Rund 35 Rettungskräfte waren wegen des Wohnungsbrandes in Düsseldorf im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Der Brand ihrer Erdgeschosswohnung an der Jahnstraße ging für die Bewohnerin dank der Einsatzkräfte glimpflich aus.

Nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers war das Feuer am heutigen Samstag gegen 6.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Zimmer ausgebrochen. Anrufer hatten den Notruf gewählt.

Glücklicherweise konnte die Frau von den Rettungskräften schnell ins Freie gebracht werden. Dort wurde sie von einer Notärztin untersucht und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Derweil hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun: So mussten auch die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus vorsichtshalber evakuiert werden. Die zwölf Mieter wurden in einem angrenzenden Hotel betreut, bis der Brand gelöscht war.

Es stellte sich heraus, dass lediglich die Erdgeschosswohnung durch das Feuer beschädigt wurde und nur wenig Rauch ins Treppenhaus gelangt war.