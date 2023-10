08.10.2023 11:49 Männer-Trio setzt Küche in Brand: Mehrfamilienhaus evakuiert, Heli im Einsatz!

Düsseldorf - Drei Männer sind am Samstag (7. Oktober) bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf verletzt worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in dem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus am Samstag zügig unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF Zwei von ihnen seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser geflogen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Der dritte Beteiligte sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer den Angaben zufolge zügig unter Kontrolle bringen. Die 32, 21 und 19 Jahre alten Männer hätten sich noch vor dem Eintreffen eigenständig ins Freie retten können, hieß es von der Feuerwehr. Düsseldorf Als Reaktion auf Großangriff: Solidaritäts-Demo für Israel vor dem NRW-Landtag Wegen des verrauchten Treppenraums seien sämtliche Bewohner des Hauses vorsorglich ins Freie geleitet worden. Die Brandursache sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf eine Straftat gebe es aber nicht.

