Mann greift Frau mit Messer an und flüchtet: Großfahndung nach blutigem Ehestreit

Düsseldorf - In Düsseldorf ist eine 35-Jährige am Mittwoch schwer verletzt worden, nachdem ihr Ehemann mit einem Messer auf die Frau losgegangen war. Zeugen fanden sie stark blutend und alarmierten die Polizei.

Die Polizei musste am Mittwochmorgen wegen eines blutigen Streits in der Rostocker Straße in Düsseldorf-Garath ausrücken. © Patrick Schüller

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittag in einer Mitteilung erklärten, waren die Einsatzkräfte am Morgen gegen 7.20 Uhr von Zeugen in die Rostocker Straße nach Düsseldorf-Garath alarmiert worden, nachdem es in einer dortigen Wohnung zu einer Bluttat gekommen war.

Demnach war zwischen einem Ehepaar ein Streit ausgebrochen, der schließlich derart eskalierte, dass der 55-Jährige zu einem Messer griff und seiner Ehefrau schwere Verletzungen zufügte. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung und ließ die 35-Jährige stark blutend zurück.

Zeugen fanden die Frau und alarmierten Polizei und Rettungskräfte, die die Schwerverletzte in eine Klinik brachten, wo sie stationär aufgenommen wurde. "Lebensgefahr kann mittlerweile ausgeschlossen werden", erklärte ein Sprecher.

Die Beamten leiteten umgehend eine Großfahndung nach dem 55-Jährigen ein, an der sich mehr als zehn Streifenwagen beteiligten, und riegelten den Bereich rund um den Tatort ab.

Nur wenige Minuten später trafen Polizisten dann in der Stralsunder Straße auf den Gesuchten, der daraufhin festgenommen wurde. Der Tatverdächtige befinde sich aktuell in Polizeigewahrsam, so der Sprecher.