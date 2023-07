18.07.2023 16:00 Polizisten wollen Randalierer (25) in Gewahrsam nehmen, plötzlich beißt dieser zu

Im Kampf gegen Polizeikräfte hat ein 25-Jähriger einem Beamten in der Nacht zum heutigen Dienstag in die Hand gebissen. Doch was war der Auslöser?

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu tumultartigen Szenen zwischen Polizeikräften und einem 25-jährigen Randalierer. Einsatzkräfte der Polizei sprachen dem 25-Jährigen erst einen Platzverweis aus, kurz darauf biss er einem Beamten in die Hand. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa Der junge Mann habe nach Angaben der Beamten gegen 2.45 Uhr einen Platzverweis kassiert, weil er mehrfach Reisende belästigte. Trotz der Aufforderung, den Hauptbahnhof zu verlassen, blieb der 25-Jährige an Ort und Stelle. Unter dem Einfluss von Alkohol führte der junge Mann sein aggressives Verhalten fort und drohte den Einsatzkräften mit Gewalt. Beim anschließenden Versuch, ihn innerhalb der Wache in den Gewahrsambereich zu bringen, wehrte sich der 25-Jährige so stark, dass er einem der Polizisten kurzerhand in die Hand biss. Düsseldorf Düsseldorfer Rheinkirmes startet: So viele Menschen werden erwartet! Eine Staatsanwältin ordnete schließlich eine Blutprobe sowie Gewahrsam an. Der Randalierer konnte gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen wieder entlassen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung ermittelt.

