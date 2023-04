Schlag gegen Glücksspiel: PRIOS lässt illegalen Spielclub auffliegen

In einem Café stellte die Polizei Düsseldorf illegale Spielgeräte sicher. © Polizei Düsseldorf

In der Düsseldorfer Stadtmitte hat die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt am gestrigen Donnerstagabend einen illegalen Spielclub auffliegen lassen.

Bei einer Gaststättenkontrolle in einem Café an der Bismarckstraße entdeckte der Einsatztrupp PRIOS in einem Anbau der Gaststätte einen illegalen Spielclub, in dem zu diesem Zeitpunkt eine Glücksspiel-Runde betrieben wurde.

Dabei stellten die Beamten mehrere mit Bargeld bestückte Geräte, einen Pokertisch und eine scharfe Schusswaffe sicher. Zudem wurden bei einem der Spieler 7505 Euro gefunden.

Anschließend nahm man die Personalien der Anwesenden auf. Gegen die Personen werden entsprechende Strafanzeigen vorgelegt, auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.