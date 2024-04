16.04.2024 11:30 Smartphone statt Warteschlange: Das wird in Düsseldorf jetzt leichter!

In Düsseldorf können Bürgerinnen und Bürger ihren Wohnsitz ab sofort auch via Smartphone an- und ummelden.

Von Patrick Richter

Düsseldorf - Kein langes Anstehen, kein lästiges Termin-Vereinbaren. Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt geht beim Thema Wohnsitz wechseln einen neuen Weg: Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger ihre Ummeldung auch per Smartphone durchgeben. Ab sofort geht den Wohnsitz anmelden in Düsseldorf auch bequem vom Sofa aus. (Symbolfoto) © 123rf/petirina Das hat die Staatskanzlei NRW jetzt mitgeteilt. Damit ist Düsseldorf die erste Kommune landesweit, die so etwas anbietet. Die "elektronische Wohnsitzanmeldung" ist Teil einer neuen EU-Strategie: Ziel ist es, bestimmte Verwaltungsverfahren auf europäischer Ebene vollständig online für alle Bürger möglich zu machen. Tatsächlich schlägt das Land NRW damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Nicht nur für die Bürger wird es einfacher, auch die Ämter sparen Personal, Geld und Zeit ein. Düsseldorf Zeuge bemerkt auffälligen 48-Jährigen, wenig später rettet ihn Polizist aus Fluss Die Kosten für das elektronische Ummelden werden zur Hälfte vom Land und zur anderen Hälfte von den Kommunen getragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Und Düsseldorf soll erst der Anfang gewesen sein: Mit Dortmund, Detmold, Hennef, Essen, Bochum, Köln und Herne sind sieben weitere Städte mit dem Dienst in der Pilotphase.

