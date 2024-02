"Tolle Tage" ohne Glas und Waffen - Taxi-Fahrer teilen Kondome aus!

Düsseldorf - In der Düsseldorfer Altstadt herrscht an den Karnevalstagen nicht nur ein Waffen-, sondern auch wieder ein Glasverbot. Mit dem 2011 eingeführten Glasverbot war die Zahl der Verletzten durch Glasscherben im Straßenkarneval drastisch gesunken.

Das seit 2011 geltende Glasverbot wird auch diesmal wieder an den 16 Zugängen zur Düsseldorfer Altstadt kontrolliert werden. © Federico Gambarini/dpa

Nicht nur den Besuchern der Altstadt wird wieder untersagt, Glasbehältnisse mitzuführen, auch die ansässigen Händler und Gastronomiebetriebe dürfen während der "tollen Tage" keine Getränke in Gläsern oder Glasflaschen verkaufen. An den 16 Zugängen zur Altstadt wird das Verbot kontrolliert.

Hundertschaften der Polizei aus dem ganzen Land sollen für die Sicherheit der erwarteten Hunderttausenden Närrinnen und Narren sorgen. Dabei setzen die Beamten auch auf stationäre und mobile Videobeobachtung.

Die Landeshauptstadt warnte zugleich vor K.-o.-Tropfen. Die farb-, geruchs- und geschmacksneutralen Betäubungsmittel würden nicht nur in Kneipen und Clubs von den Tätern in die Getränke gemischt. Ziel sei es, die in der Folge hilflosen Opfer sexuell zu missbrauchen oder auszurauben.

Getränke sollten nicht unbeaufsichtigt sein. Bei plötzlichem Auftreten von Übelkeit, Schwindel oder Unwohlsein sollten Freunde oder das Personal des Betriebes angesprochen werden. Wer den Verdacht hat, unter Einfluss von K.-o.-Tropfen geraten zu sein, sollte den Polizeinotruf 110 wählen.