100 Jahre "Wendt & Kühn": Blumenkinder bekommen Zuwachs

Der Firmensitz in Grünhainichen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1915. © PR/Juliane Mostertz

Zum 100. Geburtstag ihrer weltberühmten Elfpunkte-Engel erblickt ein neues Figürchen das Licht der Welt: der Komponist. Und für Schulanfänger oder Hochzeitspaare haben die Produktgestalter aus dem Erzgebirge gleich mehrere Überraschungen.



"Den Komponisten gibt es mit grauem Sockel sowie mit vergoldetem Sockel, der auf 22.222 Stück limitiert ist", sagt Firmensprecherin Lena Sabotta. Schöpferin der süßen Engel war vor einhundert Jahren Grete Wendt (1887-1979).

Die Gestalterin aus Grünhainichen hatte zuvor die erste Mädchenklasse an der Königlich-Sächsischen Kunstgewerbeschule in Dresden besucht und danach in den Hellerauer Werkstätten gearbeitet.

Der Elfpunkte-Engel war nicht ihr erstes kunsthandwerkliches Design, wohl aber ihr berühmtestes mit inzwischen mehr als 80 Geschwistern.

Ihr Unternehmen "Wendt & Kühn" gründete Grete Wendt bereits 1915. Ihre Nachfolger setzen wie sie auf eine breite Produktpalette. Zum Schulanfang 2023 sind das zwei Schulkinder, ein Junge und ein Mädchen, so Sabotta. Familien, die es ganz persönlich halten wollen, können die Figuren mit dem Namen der ABC-Schützen bestellen.