Grenzübergang Reitzenhain: Drei Männer festgenommen

Reitzenhain/Marienberg - Ganz schön viel Begängnis am Grenzübergang Reizhain (Erzgebirge) : Die Polizei hat diese Woche drei Männer festgenommen.

Drei Männer wurden am Grenzübergang Reitzenhain kontrolliert, gegen alle lag ein Haftbefehl vor. (Symbolbild) © 123RF_teka77

Der aktuellste Fall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Gegen Mitternacht überprüfte die Polizei einen 32-jährigen Ungarn.

Dabei stellen sie fest, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau gegen den Mann vorliegt. Er wird wegen Urkundenfälschung gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Zwickau gebracht.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Grenzübergang am Morgen des 2. Mai. Bei der Kontrolle eines Bulgaren stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Der 31-Jährige soll sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt haben. Die 550 Euro zahlte sein Vater und er konnte weiterreisen.

Ein dritter Mann hatte am 30. April nicht ganz so viel Glück. Nach einer Kontrolle wurde der 39-Jährige aus Ungarn in die JVA Zwickau gebracht.