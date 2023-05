Ab heute! Staatsstraße im Erzgebirge voll gesperrt

Bis voraussichtlich 2. Juni wird die S259 zwischen Thum und dem Thumer Kreuz voll gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

Konkret wird zwischen Thum und dem Thumer Kreuz teilweise die Fahrbahn der S259 erneuert.

Die Arbeiten sollen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) voraussichtlich bis 2. Juni abgeschlossen werden.

Die gesamte Baumaßnahme wird unter Vollsperrung durchgeführt.

Der Verkehr wird von Gelenau auf der B95 über die K7105, die K 8805 bis Jahnsbach und auf der S233 weiter zur B95 umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog.

"Auf der B95 an der Einmündung zur S259, sowie am Thumer Kreuz an der Kreuzung von S259 und K8805 wird der Verkehr wechselseitig unter Ampelregelung am Baustellenbereich vorbeigeführt", so das LASuV weiter.