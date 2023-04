Ab Mittwoch: B95 im Erzgebirge voll gesperrt!

Thum - Die B95/Chemnitzer Straße in Thum ( Erzgebirge ) muss ab Mittwoch voll gesperrt werden.

Die B95 in Thum wird ab Mittwoch voll gesperrt. (Symbolbild) © 123RF/75tiks

Grund dafür ist die Erneuerung der Fahrbahn im ersten Bauabschnitt zwischen den Hausnummern 42 und 53.

Bis voraussichtlich Freitag soll die Baumaßnahme laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) dauern.

Die Umleitung erfolgt in Fahrtrichtung Chemnitz über die S233 durch Jahnsbach, über die S259 bis nach Gornsdorf und in Burkhardtsdorf auf der B180 wieder zur B95. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die K7105 nach Gelenau und über die S232 wieder zur B95 umgeleitet.

Insgesamt kostet die Baumaßnahme circa 60.000 Euro.