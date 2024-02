Alles für den Skifasching: Neun Laster voll Schnee rangekarrt!

Dieser Skiflug über 20 mutige Narren war hart erarbeitet: Den Schnee für die Rampe karrten die Faschingsfreunde mit Lkw ran. © Maik Börner

Weil der milde Winter selbst am Fichtelberg (Erzgebirge) die Schneereserven zusammenschmelzen lässt, karrten die Faschingsfreunde schon Freitagnacht das kostbare Weiß von geschützten Flecken in der Umgebung an den Skihang.

"Neun große Lkw-Ladungen Schnee haben wir an der Freilichtbühne abgekippt, damit wir wenigstens eine Rampe bauen konnten", so Präsident Mike Wittmann (56).

Damit den Narren das Halbgefrorene nicht vorzeitig schmilzt, verlegten sie den Bau auf die Nacht zum Sonntag. Der Coup gelang und die närrischen Wintersportler konnten nach ihrem Umzug durch die Stadt zum alljährlichen Pistengaudi starten.

Bei soviel Einsatz hatte sogar Petrus ein Einsehen: Als das Programm unter dem Motto "Seit 100 Jahren mit der Bahn bergauf, beim Skifasching mach mor richtig einen drauf" startete, machte der Nieselregen Pause.