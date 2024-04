Sächsischer Bett- und Tischwäsche-Hersteller insolvent

Aue/Heinsdorfergrund - Das Textilunternehmen Curt Bauer in Aue (Erzgebirgskreis) mit rund 100 Beschäftigten steckt in finanzieller Schieflage. Der Hersteller von Tisch- und Bettwäsche, Bekleidungsdamast und technischen Textilien habe Insolvenz beantragt, informierte eine Sprecherin des Amtsgerichts Chemnitz am Dienstag auf Anfrage. Der vorläufige Verwalter sei beauftragt, ein Gutachten über die Vermögenssituation zu erstellen.