Annaberg-Buchholz: Streit in der Nähe des Busbahnhofs eskaliert, Mann verletzt

Annaberg-Buchholz - Am frühen Sonntagmorgen ist in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) ist ein Mann (33) offenbar bei einem Streit verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer erneuten Auseinandersetzung in der Nähe des Busbahnhofs in Annaberg-Buchholz. (Symbolbild) © Bildmontage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Nach einem Zeugenhinweis trafen Einsatzkräfte in der Adam-Ries-Straße auf mehrere, zum Teil betrunkene Personen, von denen ein Mann (33) verletzt war.

Laut Polizei war es dort offenbar zu einem Streit zwischen dem 33-Jährigen und drei unbekannten Männern gekommen.

"Als der Disput, nahe dem Busbahnhof, eskalierte, verletzten die Täter den 33-Jährigen, wodurch er eine Schnittverletzung an der Hüfte erlitt. Die Angreifer stiegen anschließend in einen grünen Pkw und fuhren in Richtung B 101 davon. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen marokkanischen Staatsbürger", teilte die Polizei weiter mit.

Zu den drei Tätern liegen aktuell keine Angaben oder Personenbeschreibungen vor.