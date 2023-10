18-Jähriger brutal angegriffen: Polizei schnappt Verdächtige

Annaberg-Buchholz - Am Wochenende wurde in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) ein Jugendlicher (18) brutal angegriffen. Nun konnte die Polizei die Tatverdächtigen ermitteln.

In Annaberg-Buchholz wurde ein 18-Jähriger angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 18-Jährige am Sonntag im Bereich der Adam-Ries-Straße (beim Busbahnhof und einem angrenzenden Park) unterwegs, als er von zwei Jugendlichen "geschlagen, getreten und mit roher Gewalt zu Boden gebracht wurde", so die Polizei.

Der Jugendliche wurde bei dem Angriff verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

"Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde ebenso bekannt, dass von den Taten Videos existieren, welche am gestrigen Tag in verschiedenen sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Die Videos wurden daraufhin als Beweismittel gesichert und ausgewertet", berichtet ein Polizeisprecher.

Mithilfe weiterer Zeugen konnten die Verdächtige ermittelt werden. Es handelt sich um zwei Deutsche (15, 16).

Während der Ermittlungen wurde bekannt, dass es weitere Angriffe auf den 18-Jährigen gab. Auch diese Taten sollen gefilmt worden sein.