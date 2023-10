Audi-Fahrer verliert bei Suff-Fahrt die Kontrolle: Auto landet auf der Seite

Schönbrunn - Bei Schönbrunn im Vogtland kam es am Donnerstagabend zu einem heftigen Unfall mit einem Schwerverletzten.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Lengenfeld und Schönbrunn im Einsatz. © David Rötzschke

Am Donnerstagabend war ersten Informationen zufolge ein 25-jähriger Audi-Fahrer gegen 19.45 Uhr auf der Göltzschtalstraße in Schönbrunn in Richtung Weißensand unterwegs.

In einer Linkskurve verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Auto und krachte in den Seitengraben. Dabei war der Aufprall offensichtlich so stark, dass der Audi wieder zurück auf die Straße geschleudert wurde, sich dort überschlug und auf der Seite landete.

Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab außerdem einen Wert von 1,4 Promille.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 25.000 Euro geschätzt.