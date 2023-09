Auffahrunfall im Erzgebirge: Zwei Personen verletzt

Vollsperrung auf der B169 nach einem Unfall zwischen drei Autos. © Niko Mutschmann

Ersten Informationen von Einsatzkräften vor Ort zufolge krachte es gegen 14.30 Uhr, als ein Honda-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen musste.

Ein ihm folgender VW-Fahrer reagierte rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Der anschließende Fiat-Fahrer bemerkte dies jedoch zu spät und krachte erst in den VW und anschließend in den vorfahrenden Honda. Der Volkswagen kam durch den Zusammenprall von der Straße ab und an einem Hang zum Stehen.

Nach Infos von TAG24 wurden zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Informationen zur entstandenen Sachschadenshöhe liegen noch nicht vor.