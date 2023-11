Aus diesem Grund musste der Weihnachtsbaum im Erzgebirge wieder verschwinden

Doch das soll die vorweihnachtliche Stimmung in Aue nicht trüben. Auf dem Altmarkt steht ebenfalls ein Weihnachtsbaum. Die etwa zwölf Meter hohe Stechfichte aus Auerhammer steht sicher und auch der Baum am Carolateich wird wieder festlich geschmückt.

"Der Stamm hat einen Spannungsriss bekommen und steht dadurch schief", teilte die Stadt am Montag mit. Deutlich war der Riss am unteren Teil des Stammes zu sehen.

Seit vergangenem Jahr findet der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände am Carolateich statt. So müssen die Besucher am kommenden Wochenende also nicht auf einen geschmückten Baum verzichten.