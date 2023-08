Auseinandersetzung im Erzgebirge endet mit Messerangriff

Thalheim - In Thalheim ( Erzgebirge ) endete Samstagnacht ein Streit mit zwei Anzeigen.

Die beiden Männer müssen sich wegen zum Teil gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 1.45 Uhr wurde der Polizei eine Messerverletzung in der Chemnitzer Straße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 37-jährige alkoholisierte Frau sowie einen 48-jährigen Mann, der offensichtlich verletzt war. Er wurde umgehend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zunächst in einem Lokal zu einem Streit zwischen dem 48-Jährigen und einem ihm bekannten 18-Jährigen. Bei der Fortsetzung in der Wohnung soll der 48-Jährige den Jüngeren sowie zu diesem Zeitpunkt ebenfalls anwesenden jungen Mann (18) angegriffen haben.

Im weiteren Verlauf zückte der ebenfalls alkoholisierte 18-Jährige ein Messer und verletzte den Geschädigten. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten konnte der deutsche Tatverdächtige in der Chemnitzer Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.