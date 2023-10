Beim Bundeswettbewerb ausgezeichnet: "Grüne Schule grenzenlos" lockt die halbe Welt ins Erzgebirge

So viel Engagement wurde nun beim Bundeswettbewerb "Machen 2023" gewürdigt. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (47, SPD), zeichnete in Berlin den Zethauer Verein aus.

Das Informationszentrum über erzgebirgische Natur soll vom Preisgeld weiter ausgestattet werden. © Kristin Schmidt

Selbst die Preisübergabe illustrierte die einzigartige Verbindung der kleinen Bildungseinrichtung in die Welt: Weil der Vereins-Chef in Zethau 140 Schüler zu Gast und alle Hände voll zu tun hatte, nahm den Preis stellvertretend Dr. Sisira Withanachchi entgegen.

"Er kommt aus Sri Lanka, nahm als Student der Bergakademie an einem unserer Projekte teil und wurde Vereinsmitglied. Da er jetzt in Berlin lebt, hat er diese Aufgabe gern übernommen", so Weidensdorfer.

Von den 5000 Euro Preisgeld soll das neue Infozentrum für erzgebirgische Natur und Tradition mit Multimedia-Technik ausgestattet werden.