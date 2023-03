Beim Stapeln: Heuballen erschlägt Arbeiter im Erzgebirge

Beim Stapeln von Heuballen wurde ein Mann erschlagen. © Kristian Hahn

Am Nachmittag erschlug ein Heuballen einen Arbeiter (63). Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann am Dienstag Heuballen in einer Halle in Pfaffroda gestapelt. Offenbar hatte er die Statik dabei nicht im Blick.

Plötzlich kippte ein Ballen um und traf den Arbeiter mit voller Wucht. Normalerweise haben die gerollten Trockenpflanzen ein Gewicht von je rund 250 Kilo.

Ein Zeuge fand den leblosen Mann unter dem Heu und rief den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte aber nichts mehr ausrichten - der Arbeiter war bereits tot.