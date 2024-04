08.04.2024 15:46 1.840 Bombendrohung! Schulzentrum im Erzgebirge wieder freigegeben

Am Montagvormittag ging am Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz eine Bombendrohung ein.

Von Claudia Ziems

Annaberg-Buchholz - Bombendrohung gegen die Schule in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! Am Montagvormittag ging am Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz eine Bombendrohung ein. © Bernd März Am Montagmorgen ging am Bildungszentrum Adam Ries am Oberen Kirchplatz eine Bombendrohung ein. Die Schulleitung ließ das Gebäude räumen. Polizisten durchsuchten das Gebäude, der Eingangsbereich der Schule wurde abgesperrt. Der Schulbetrieb fiel am heutigen Montag aus. "Es wird aktuell nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohung ausgegangen, die Ermittlungen laufen aber weiter", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Erzgebirge Seit Jahren Hobby-Trend: Sächsische Wanderakademie feiert Geburtstag Am frühen Nachmittag konnte der Einsatz beendet werden: Zur Erleichterung wurde keine Bombe gefunden. Am Dienstag findet damit der reguläre Schulbetrieb wieder statt. Annaberg nicht der erste Fall im Erzgebirge dieses Jahr Wie die Stadt Annaberg-Buchholz im Laufe des Tages mitteilte, handelte es sich bei der Drohung um einen Brief mit offenkundig kindlicher Schrift, der im Schulbriefkasten eingegangen ist. In diesem wurde ein Anschlag für 11:30 Uhr angekündigt. Auch Oberbürgermeister Schmidt äußerte sich zu dem Vorfall und bedankte sich bei den Schulleiterinnen, der Lehrerschaft, Leiterin der Vorschule/Hort und denen im Einsatz beteiligten Polizisten sowie für die schnelle Kommunikation zu und mit den Eltern, welche ihre Kinder zügig von der Schule abholen und somit außer möglicher Gefahr bringen konnten. "Es macht uns betroffen, dass auch eine unserer Einrichtungen Opfer einer solchen Drohung geworden ist und hoffen, dass der oder die Täter schnell ermittelt werden können", so Schmidt weiter. Erst im Februar hatte es mehrere Bombendrohungen gegen Schulen im Erzgebirge gegeben. Erstmeldung: 8. April, 12.10 Uhr; letzte Aktualisierung: 8. April, 14.45 Uhr

Titelfoto: Bernd März