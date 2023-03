04.03.2023 10:50 5.555 Brand in Plattenbau ausgebrochen: Mieter mussten evakuiert werden

In Zwönitz (Erzgebirge) brannte es am Freitagnachmittag: In einem Plattenbau in der Goethestraße brach ein Feuer aus.

Von Fabian Windrich

Zwönitz - Feueralarm in Zwönitz (Erzgebirge) am Freitagnachmittag! In diesem Plattenbau in Zwönitz (Erzgebirge) brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. © André März Gegen 16.20 Uhr brach in einem Plattenbau in der Goethestraße ein Feuer aus. Dabei stieg dunkler Rauch aus dem Balkon-Fenster einer Wohnung. "Der Mieter der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung, stellte diesen beim Zurückkommen jedoch selbst fest und wählte den Notruf", so ein Polizeisprecher am Samstag. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen. Die Mieter von zwei Etagen mussten kurzzeitig evakuiert und in einer nahegelegenen Firma untergebracht werden. Erzgebirge Prügelei im Erzgebirge: 34-Jähriger landet im Krankenhaus Es wurde niemand verletzt. Das Feuer beschädigte die Wohnung allerdings so sehr, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Dunkle Rauchwolken kamen aus der Brandwohnung. © André März Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Erstmeldung, 3. März 18.14 Uhr, aktualisiert 4. März 10.50 Uhr

