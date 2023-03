13.03.2023 21:07 793 Brandstiftung? Feuer in Getränkemarkt im Erzgebirge

In einem Getränkemarkt in Schwarzenberg brach am Montagabend ein Feuer aus. Es könnte sich um Brandstiftung handeln.

Von Julian Winkler

Schwarzenberg - Feuer-Alarm im Getränkemarkt! Rauchwolken stiegen am Montagabend aus dem Lager eines Getränkemarktes in Schwarzenberg (Erzgebirge). © Niko Mutschmann In Schwarzenberg (Erzgebirge) brach am Montagabend gegen 18.45 Uhr im Lagerraum eines Getränkemarkts im "Roten Mühlenweg" ein Feuer aus. Schnell rückte die Feuerwehr an und kümmerte sich um den Lagerbrand. Gegen 20.30 Uhr war ein Großteil des Brandes gelöscht, kleinere Restlöscharbeiten laufen noch. Laut ersten Informationen könnte es sich womöglich um Brandstiftung handeln. Am morgigen Dienstag soll ein Ermittler der Polizei den Brandort untersuchten. Der Lagerraum wurde durch das Feuer massiv beschädigt. © Niko Mutschmann Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort.

