Crottendorf - Schutzhütte im Erzgebirge in Brand gesetzt!

Auf dem Zschopautalradweg brannte am Montagabend eine Schutzhütte. Nun laufen die Ermittlungen wegen Brandstiftung. © André März

Gegen 22.30 Uhr stand am gestrigen Montag in Crottendorf im Ortsteil Walthersdorf eine Schutzhütte in Flammen.

Ein Zeuge hatte den Brand auf dem Zschopautalradweg bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.