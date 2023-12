Heizungsanlage löst Brand im Erzgebirge aus

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Donnerstagmorgen zu einem Brand in Breitenbrunn (Erzgebirge) aus. Eine Heizungsanlage war in Flammen aufgegangen. © Niko Mutschmann

Gegen 9 Uhr stand die Heizungsanlage in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Karlsbader Straße in Breitenbrunn in Flammen. Aus der unteren Etage drang dunkler Rauch, die Feuerwehr musste das Gebäude mit Atemschutzgeräten betreten.

Glücklicherweise konnte der Brand durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Person soll leicht verletzt worden sein.

Laut ersten Informationen könnte ein Defekt der Heizungsanlage zum Brand geführt haben.