Brutaler Lokführer-Schläger (15) muss in U-Haft

Lauter-Bernsbach/Chemnitz - Was für eine brutale Tat: Ein Jugendlicher (15) prügelte am Donnerstagabend einen Lokführer der Erzgebirgsbahn ins Krankenhaus . Nun konnte die Polizei den Teenie-Schläger fassen - ein Haftrichter schickte ihn in den Knast.

Dieser Jugendliche (15) soll am Donnerstagabend einen Lokführer im Erzgebirge brutal verprügelt haben. Hier wird er in das Chemnitzer Amtsgericht geführt. Ein Haftrichter schickte ihn in den Knast. © Haertelpress

Gegen den 15-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, erklärt Bundespolizeisprecher Eckhard Fiedler (54).

Der Teenie soll einen Lokführer der Erzgebirgsbahn am Donnerstagabend brutal verprügelt haben. "Der geschädigte Bahnmitarbeiter erlitt bei dem Angriff neben einem Schock eine Nasen- und Schlüsselbeinfraktur", heißt es von der Polizei.

Unfassbar: Laut Polizei wollte der Lokführer nur einen Streit zwischen Fahrgästen schlichten, wurde daraufhin von dem 15-Jährigen attackiert.

Nach der brutalen Tat verschwand der 15-jährige Schläger. Doch am Donnerstagabend konnte die Polizei den Afghanen in Aue vorläufig festnehmen.



Am heutigen Freitag wurde der Teenager einem Haftrichter am Chemnitzer Amtsgericht vorgeführt. Dieser schickte den 15-Jährigen in Untersuchungshaft. Mittlerweile befindet sich der Afghane auf dem Weg in eine JVA.

Der Lokführer wurde nach der Tat in einem Krankenhaus behandelt. Mittlerweile konnte er die Klinik wieder verlassen.