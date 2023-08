Bürgermeister lässt Zufahrt zum Haus der behinderten Bella bauen

Nun sprang ihnen der Niederwürschnitzer Bürgermeister Matthias Anton (parteilos) zur Seite. "Der größte Dank geht an den Wasserversorger", so Anton zu TAG24. Fankhänels Vorschlag, einen Weg entlang des kommunalen Wasserspeichers vorm Haus zu errichten, unterstützte er aus dem Urlaub heraus gegenüber dem Versorger.

Dem RZV gehört das Grundstück, für die menschliche Aktion machen sie natürlich den Weg frei, so der RZV.

"Herr Anton hat von vornherein sein Bestes gegeben", bedanken sich die Fankhänels. "Das ist wirklich eine große Erleichterung - wenn's denn ordentlich gemacht wird."

Mit Bella übten sie das Ein- und Aussteigen an der neuen Stelle schon am Mittwoch. Am Donnerstag war Spatenstich. Und vielleicht fährt bereits am Montag der Werksbus von der neuen Haltestelle Wasserspeicher ab.