Bürgermeister nach verheerendem Brand in Sachsen: "Solch ein schlimmes Feuer habe ich noch nie erlebt"

Drebach - Sein Hobby hätte für ihn mit dem Tod enden können: Ein Drebacher (52) bastelte am Freitagabend noch in seiner Scheune im Erzgebirgskreis an einem Oldtimer. Kurz darauf stand die Scheune in Flammen, ebenso das Wohnhaus nebenan in der Hauptstraße. Die Polizei vermutet nach den ersten Ermittlungen einen Zusammenhang.