Burg Scharfenstein eröffnet neuen Erlebnisbereich

Als Bergmann verkleidet zeigt Teamleiter Christian Mädler (40) Besuchern alte Bergbaulampen. © Uwe Meinhold

"Wir befinden uns im Erzgebirge. Der Bergbau ist Tradition bei uns", erklärt die Pressesprecherin der ASL Schlossbetriebe, Maria Schade (32), den Grund für die Eröffnung des Bergbau-Labyrinths.



Das Labyrinth liegt als neuer Teil der Dauerausstellung im Herzen der Familienburg. "Unser Bergbau-Labyrinth richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Die Kinder haben oft Angst, in ein Bergwerk zu gehen oder dürfen es aufgrund ihres Alters noch nicht. So haben sie trotzdem die Möglichkeit, zu sehen, wie ein Bergwerk und ein Bergmann aussieht und können außerdem den historischen Bergbau im Erzgebirge entdecken", so Maria Schade.

Es handelt sich bei dem Labyrinth nicht um ein reelles Bergwerk, wurde aber einem Bergbaustollen originalgetreu nachempfunden. In den dunkel gehaltenen, verschlungenen Gängen können Kinder kriechen, klettern und rutschen.

"Auch die Schautafeln sind alle kindgerecht beschriftet", sagt Maria Schade.