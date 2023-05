Darum trainieren die National-Kegler ausgerechnet im Erzgebirge

Die Sportkegler-Nationalmannschaft der Männer trainiert in Bernsbach für das Länderspiel in Stollberg. © Maik Börner

Die Nationalmannschaften der Frauen und Männer im Classic-Sportkegeln tragen am Samstag Länderspiele gegen Tschechien auf der Kegelbahn "9 Pins" in Stollberg aus. Trainiert wird in Bernsbach und Zschorlau - aus guten Gründen.

Sportkegel-Nationaltrainer Oliver Schaller (49) ist begeistert von der Region:

"Wir bereiten uns hier seit Jahren auf die Kegel-WM vor, diesmal im Mai in Kroatien. Der Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn ist die perfekte Unterkunft, die Kegelanlagen in Bernsbach und Zschorlau sind topmodern und sehr gepflegt."

Uwe Lauckner (72), Vorsitzender des Gastgebers SV Saxonia Bernsbach, freut sich ebenfalls: "Unser Verein war schon zu DDR-Zeiten bekannt für seine Jugendarbeit im Kegeln. Und ist es noch heute."