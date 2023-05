DDR-Tanker "MS Aue" kommt als Mini-Version ins Erzgebirge

Aue-Bad Schlema - Der alte DDR-Tanker "MS Aue" hat seinen Anker in den Stadtwerken Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) gesetzt. Modellbauer Axel Dietz (81) aus Aue hat das Schiff im Format 1:100 nachgebaut und sein Schmuckstück am gestrigen Donnerstag an OB Heinrich Kohl (67, CDU) verschenkt.