Diese Männern knattern auf ihren Bikes für den guten Zweck gemeinsam durch das Erzgebirge

Chemnitz/Oberwiesenthal - Werbung für die Kulturhauptstadt 2025 auf zwei Rädern: Rund 100 Mitglieder von "Lions Clubs" aus ganz Deutschland treffen sich rund um den Männertag zu Motorradausflügen in Chemnitz . Diese Ausfahrten haben Tradition, dienen dem Austausch in neuer Umgebung und guten Zwecken.

260 Kilometer durch das Erzgebirge sind es am 19. Mai. Höhepunkte sind der Pferdegöpel bei Marienberg, den die Biker mit ihren Maschinen bewegen wollen, ein Bikertreffen in Eibenstock sowie zwei schnelle Runden auf dem Sachsenring.

Auftakt ist am 18. Mai. Nach einer Begrüßung durch Kämmerer Ralph Burghart (52, CDU) geht es vom Opernplatz 83 Kilometer durch Mittelsachsen und das Erzgebirge . Highlights sind die beiden Holzbrücken Hennersdorf und Hohenfichte sowie das Enduro-Museum in Zschopau.

223 Kilometer zum Auersberg geht es am 20. Mai. Mit dabei: Greifensteine, Neinerlaa-Essen in Annaberg-Buchholz und ein Abschlussessen im Chemnitzer Hof. "Dort stellen wir die diesjährigen Spendenziele vor", sagt Stephen Kühmichel. "Die Teilnehmergebühren gehen an den Chemnitzer Artistenverein, Klinik-Clowns sowie Freundeskreis Biologie und Bergbau."