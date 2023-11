Dieses Sauna-Paradies in Sachsen verspricht freien Eintritt gegen Wodka

Eibenstock - Hochprozentiges in hitziger Umgebung: Die derzeit größte Wodka-Sammlung Sachsens befindet sich in Eibenstocks Badegärten im Erzgebirge. Das Projekt gibt es seit 2022 und hat ein ehrgeiziges Ziel. Der diesjährige "Bade-Oscar" ging ebenfalls an den Wellnessort.