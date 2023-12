Einbruch in Baustoffhandel: Diebe verschwinden mit Tageseinnahmen

Oberwiesenthal - In der Nacht zu Freitag wurde in Oberwiesenthal ( Erzgebirge ) in einen Baustoffhandel eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich durch ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt in das Geschäft. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, 123rf/animaflorapicsstock

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, drangen die Unbekannten zwischen 17.15 Uhr am Donnerstag und 7.45 Uhr am Freitag über ein Fenster im Erdgeschoss in das Geschäft in der Annaberger Straße ein.

Dort durchsuchten sie offensichtlich die Räumlichkeiten, wobei sie erst im Kassenbereich am Verkaufstresen Bargeld in Höhe von 430 Euro entwendeten. Außerdem rissen sie einen kleinen Tresor im Werkstattbereich aus einer Wand heraus und nahmen ihn mit.

In dem Tresor befanden sich die Tageseinnahmen in Höhe von 2500 Euro.