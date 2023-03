Emu zu dünn zum Brüten: Auer Eier werden zum Osterschmuck

Aue - Ei, ei, ei, was ist denn im " Zoo der Minis " los?

"Das war gar nicht so einfach, wir haben einen Kompressor gebraucht", so die Zoo-Chefin. Für 20 Euro pro Stück werden die Emu-Eier als besonderes Souvenir verkauft.

Gut ein Dutzend Eier hat die Auer Emu-Dame in den vergangenen Wochen schon gelegt. "Wir haben sie alle eingesammelt, weil unserem Franz noch das Sitzfleisch fehlt", erzählt Zoo-Chefin Bärbel Schroller.

Emu-Henne Hanna (1) legt fleißig Eier - aber Nachwuchs wird es dieses Jahr in Aue trotzdem nicht geben. Das liegt an Emu-Hahn Franz (1). Dafür gibt's die dunkelgrünen Eier jetzt als Osterdeko.

Das Emu-Pärchen ist die einzige Tierart, die in Aue aus dem Rahmen des Konzepts fällt, weil sie so gar nicht mini sind. Franz und Hanna traten die Nachfolge von Kult-Emu Curly an. Der schräge Vogel war zum Maskottchen des Zoos geworden, weil er unbedingt Vater werden, aber keine Frau wollte und sogar auf Eimern brütete.