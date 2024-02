Igitt! Frau soll Stink-Alarm in Bus ausgelöst haben

Eine junge Frau soll in einem Bus im Erzgebirge eine stinkende Flüssigkeit verteilt haben. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/copestello, 123rf/grinvalds

Am 25. Januar stieg eine junge Frau gegen 15.35 Uhr an der Haltestelle Paletti-Park in Lugau in einen Linienbus, teilte die Behörde erst am heutigen Dienstag mit.

Schon an der nächsten Haltestelle flüchtete sie aus dem Fahrzeug. Vermutlich hatte sie eine grüne, stinkende Flüssigkeit auf zwei Sitze aufgebracht, heißt es von der Polizei.

Nun fragt die Polizei: Wer befand sich am 25. Januar 2024, gegen 15.30 Uhr, im betreffenden Linienbus? Wer hat durch Kontakt zu dieser Substanz gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten?