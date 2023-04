Erzgebirge: Geparkter Renault steht plötzlich in Flammen

Herold - Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Freitag im Erzgebirge ! In Herold ist ein Auto komplett ausgebrannt.

Der Renault war auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz abgestellt, als er kurz nach Mitternacht in Flammen aufging.

Der brennende Renault sollte aber nicht der einzige Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Thum in der Nacht zu Freitag bleiben.

Gegen drei Uhr löste eine Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in Geyer aus. Bei dem Einsatz in der Greifenstein Straße waren auch die Feuerwehren aus Geyer und Ehrenfriedersdorf vor Ort. Kurze Zeit später, gegen 5 Uhr mussten die Kameraden dann noch zur Chemnitzer Straße in Ehrenfriedersdorf ausrücken. Hier war es zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Einzelheiten zu den beiden weiteren Einsätzen liegen derzeit noch nicht vor.