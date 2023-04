Erzgebirge: Jugendlicher (15) auf Drogen baut heftigen Unfall, Mitfahrer (12) schwer verletzt

Marienberg - Irre Drogen-Fahrt durchs Erzgebirge : Ein Jugendlicher (15) fuhr in der Nacht auf Samstag mit einem Auto durch Marienberg. Er krachte gegen eine Mauer, sein Mitfahrer (12) wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Jugendlichen (15), der im Erzgebirge unter Drogen einen heftigen Unfall baute. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der 15-Jährige war gegen 0.15 Uhr mit einem Peugeot in der Ratsseite-Hauptstraße in Marienberg unterwegs.

"Dabei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dortige Grundstücksmauer", so ein Polizeisprecher. Der zwölfjährige Mitfahrer wurde durch den Crash schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Verrückt: Der 15-Jährige hatte natürlich noch keinen Führerschein, stand zudem unter Drogen! Woher er das Auto hatte, ist nicht bekannt. Allerdings war der Peugeot weder zugelassen noch versichert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro.