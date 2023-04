04.04.2023 14:06 818 Erzgebirge: Mann bei Messer-Angriff in Asylheim verletzt

In einem Asylheim in Aue-Bad Schlema kam es in der Nacht zum Dienstag zu einem Messer-Angriff: Ein Bewohner (45) wurde dabei verletzt.

Von Julian Winkler

Aue-Bad Schlema - In einem Asylheim in Aue-Bad Schlema eskalierte in der Nacht zum Dienstag ein Streit. Die Polizei ermittelt derzeit gegen den Bewohner (47) eines Asylheims in Aue-Bad Schlema. Der 47-Jährige ging mit einem Messer auf einen weiteren Bewohner (45) los. (Symbolbild) © 123rf/foottoo Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 2.20 Uhr in der Unterkunft in der Siedlerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei attackierte ein Eritreer (47) einen Libyer (45) mit einem Messer, fügte ihm dadurch eine Schnittverletzung am Arm zu.



Der 45-Jährige wurde nach der Attacke von Sanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, heißt es. Der 47-jährige Messer-Täter hat nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung am Hals.

