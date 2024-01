Erzgebirge: Mann tot in Wohnung gefunden

Großrückerswalde - In Großrückerswalde ( Erzgebirgskreis ) ist ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Im Kreis Görlitz in Sachsen kam es an Silvester ebenfalls zu einer Tragödie. Ein 22-Jähriger sprengte sich mit einer tschechischen Kugelbombe in die Luft und verstarb noch am Unfallort.