Tragödie zu Silvester: Marvin (†22) stirbt beim Zünden einer Kugelbombe

Uhyst - Während überall auf der Welt das Neujahr gefeiert wurde, steht in Ostsachsen ein ganzes Dorf unter Schock: Der 22-jährige Marvin K. sprengte sich am Silvesterabend im Boxberger Ortsteil Uhyst (Kreis Görlitz) mit einer tschechischen Kugelbombe in die Luft und verstarb noch am Unfallort.