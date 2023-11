Fantastische Aussichten: Erzgebirge startet schneereich in die Saison

Holzhau - Die Wintersportsaison legt in Sachsen einen Frühstart hin. In den Kammlagen des Erzgebirges beträgt die Schneehöhe verbreitet 35 bis 50 cm. Loipen sind frisch gespurt. Die ersten Lifte drehen sich. Die Aussichten fürs Wochenende sind fantastisch.

Diese Woche läuft am Freitag (Nacht-Ski ab 16.30 Uhr), Samstag und Sonntag dort der Lift.

Bei traumhaften Bedingungen und Schneegestöber begrüßte er am gestrigen Mittwoch die ersten zum Abfahrtski-Spaß.

"Das geht schon ans Herz. Nach 44 Monaten Abstinenz haben wir jetzt hier wieder richtigen Skibetrieb", sagt Alexander Richter, der den Lift in Holzhau betreibt.

Uwe Franke ist bei Zinnwald mit dem Pistenbully unterwegs, um den Untergrund für die Skiloipe zu verdichten. Bis zum Wochenende sollen die Loipen gespurt sein. © Egbert Kamprath

Am Fichtelberg in Oberwiesenthal wird fieberhaft gearbeitet, damit kommende Woche der Skibetrieb beginnen kann. "Wir peilen als Termin den Nikolaustag an", sagt eine Sprecherin der Fichtelberg Schwebebahn.

Bei der Revision der Bahn wurde jüngst ein Defekt festgestellt, der sich nicht rasch beheben ließ, weil es Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen gab.

Die technische Beschneiung der Hänge verzögerte sich dadurch. Ganz offiziell wird die Ski-Saison am höchsten Berg Sachsens am 16. Dezember mit einem Event eingeläutet.

In Altenberg und Geising beschäftigt man sich gegenwärtig auch rund um die Uhr mit der Präparation der Pisten. Die Ski-Hasen vor Ort hoffen, dass ab dem morgigen Freitag wieder Lift-Betrieb am Hang möglich sein kann (Termin noch unter Vorbehalt!).