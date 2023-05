18.05.2023 16:31 Feuerwehr muss zu Skatepark ausrücken: Brand in Reisebus

Einsatzkräfte wurden am Donnerstag zu einem Skatepark in Schneeberg alarmiert. Dort brannte ein Sitz in einem stillgelegten Reisebus.

Von Claudia Ziems

Schneeberg - Die Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Skatepark in Schneeberg (Erzgebirge) ausrücken. In dem Bus war offenbar ein Sitz in Brand geraten. © Niko Mutschmann Dort war es gegen 14.30 Uhr in einem stillgelegten Reisebus zu einem Brand gekommen. In dem Bus brannte aus noch unklarer Ursache ein Sitz. Nach Vor-Ort-Informationen war das Feuer bereits gelöscht worden, somit konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten den Bereich mit der Wärmebildkamera und konnten dann die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte wurden am Donnerstag zu einem Skatepark in Schneeberg gerufen. © Niko Mutschmann Der Skatepark an der Prof.-Dr.-Konrad-Zuse-Straße ist vor einem Jahr eingeweiht worden.

