Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Mehrfamilienhaus

Mildenau - Am Sonntagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus im Erzgebirge zu einem Brand.

In einem Mehrfamilienhaus in Mildenau (Erzgebirge) brannte es am Sonntagabend. © Feuerwehr Buchholz

In dem Wohnhaus an der Dorfstraße in Mildenau war gegen 21 Uhr im Kellerbereich ein Feuer ausgebrochen. Schnell rückte die Feuerwehr an, evakuierte das Wohnhaus und begann mit den Löscharbeiten.

Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Ausbreitung der Flammen verhindern. Nach den Löscharbeiten wurde das Wohnhaus belüftet. Drei Personen sollen durch den Brand verletzt worden sein.