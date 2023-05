26.05.2023 17:14 799 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Gartenlaube steht in Flammen!

In Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) brannte am Freitagnachmittag eine Gartenlaube. Die Feuerwehr rückte an.

Von Fabian Windrich

Aue-Bad Schlema - Feuerwehreinsatz in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge): Am Freitagnachmittag stand auf einem Bungalow-Grundstück eine Gartenlaube lichterloh in Flammen! Auf einem Bungalow-Grundstück in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) brannte am Freitagnachmittag eine Gartenlaube. © Niko Mutschmann Laut ersten Informationen vom Einsatzort brach das Feuer gegen 14.20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache aus. Flammen schossen in die Höhe, dunkler Rauch stieg in den Himmel. Schnell rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. Zur Brandursache konnte die Polizei auf TAG24-Anfrage zunächst keine Auskunft geben. Auch ob es Verletzte gibt, ist bislang unklar. Erzgebirge Zweimal Feueralarm im Erzgebirge: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen sich allerdings alle Personen in Sicherheit gebracht haben. Die Gartenlaube brannte nahezu völlig ab. © Niko Mutschmann Der entstandene Sachschaden dürfte in die Tausende gehen!

Titelfoto: Niko Mutschmann