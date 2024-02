Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Müllwagen fängt an zu brennen

Die Ladung eines Müllautos war in Brand geraten. © Bernd März

Gegen 10.15 Uhr geriet am Freitag aus noch unklarer Ursache der Inhalt eines Müllwagens in Höhe des Naturschutzzentrums in Brand.

Nach ersten Informationen bemerkte der Fahrer den Brand und reagierte schnell, indem er die Ladung auf die Straße kippte und mit einem Feuerlöscher ablöschte.

Die Feuerwehren aus Dörfel und Schlettau kamen zum Einsatz und führten eine Restablöschung durch.

Die Ladung wurde in ein anderes Müllfahrzeug verladen.