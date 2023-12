01.12.2023 08:07 1.495 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Unterstand abgefackelt

In der Carlsfelder Straße in Eibenstock ist in der Nacht zu Freitag ein Unterstand abgebrannt.

Von Claudia Ziems

Eibenstock - Feuerwehreinsatz in der Nacht zu Freitag im Erzgebirge! Die Feuerwehr kam in der Nacht in der Carlsfelder Straße zum Einsatz. © Niko Mutschmann Gegen Mitternacht wurden die Feuerwehren aus Eibenstock, Carlsfeld, Sosa, Johanngeorgenstadt sowie die Drehleiter aus Schönheide in den Eibenstocker Ortsteil Wildenthal alarmiert. In der Carlsfelder Straße brannte ein Unterstand für Mülltonnen und Gartengeräte in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Allerdings waren durch die starke Hitze bereits Fenster des Hauses zu Bruch gegangen. Erzgebirge Polizei alarmiert: Fichtelberg ist wieder Sachsens Drift-Hotspot Die auf dem Unterstand angebrachte Photovoltaik-Anlage wurde nach ersten Informationen ebenfalls stark beschädigt, es entstand hoher Sachschaden. Die Carlsfelder Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Unterstand für Mülltonnen und Gartengeräte stand in Flammen. © Feuerwehr Eibenstock Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Feuerwehr Eibenstock