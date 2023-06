07.06.2023 15:20 1.124 Erzgebirge: Tablet in Flammen aufgegangen? Zwei Personen im Krankenhaus

In Aue musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen in die Hubertusstraße ausrücken. Dort war offenbar ein in der Garage liegendes Tablet in Brand geraten.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - Nach einem Garagenbrand am Mittwochmorgen in Aue (Erzgebirge) mussten zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. In der Hubertusstraße in Aue kam es am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Garagenbrandes. © Niko Mutschmann Gegen 6.40 Uhr kam es zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Hubertusstraße. Den Beamten zufolge war dort in der Garage im Kellerbereich eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. "Ein Bewohner (53) hatte diesen bemerkt und die Flammen zum Großteil bereits selbst löschen können", heißt es weiter. Die Feuerwehr lüftete das Wohnhaus. Erzgebirge Schmuggel-Wahnsinn an Tschechen-Grenze: Polizei stellt fast 50.000 Zigaretten sicher Eine Bewohnerin (75) und der 53-Jährige wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, das sie aber kurze Zeit später wieder verlassen konnten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Offenbar war ein in der Garage liegendes Tablet in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Niko Mutschmann